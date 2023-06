Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Montagnachmittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 267,46 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 269,19 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 267,24 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.803.038 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 276,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,41 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit Abgaben von 67,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 11,84 USD je Aktie aus.

