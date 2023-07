Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 299,52 USD zu.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 299,52 USD. Bisher wurden heute 16.102 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 300,18 USD markierte der Titel am 11.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,22 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,59 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 275,88 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,72 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 11,97 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

