Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,8 Prozent auf 306,58 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 306,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 306,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,67 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.290.376 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (306,59 USD) erklomm das Papier am 12.07.2023. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 71,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.645,00 USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,97 USD je Aktie belaufen.

