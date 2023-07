Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 271,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:17 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 271,15 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 271,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 270,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.386 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Abschläge von 67,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.645,00 USD im Vergleich zu 27.908,00 USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,97 USD fest.

