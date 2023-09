Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 305,02 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 305,02 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 304,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 306,34 USD. Zuletzt wechselten 2.556.087 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 246,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,02 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

