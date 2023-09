Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 287,25 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 287,25 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 287,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 286,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.798 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 31.999,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.822,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

