Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 329,39 USD zu.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 329,39 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.001 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 328,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 0,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 273,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 337,75 USD.

Am 26.07.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,98 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,46 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

