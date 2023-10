Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag gefragt

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 309,60 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 309,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 309,95 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 309,15 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.004 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 309,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 247,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 31.999,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.822,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

