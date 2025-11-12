Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Abend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 612,69 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 612,69 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 607,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 628,00 USD. Zuletzt wechselten 3.246.758 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 796,21 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 29,95 Prozent wieder erreichen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 479,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 29.10.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 51,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 40,59 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 23,08 USD je Aktie.

