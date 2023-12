Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 325,32 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 12:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 325,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9.521 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 5,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (112,47 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 65,43 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,36 USD fest.

