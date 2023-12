Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf grünem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 330,36 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 330,36 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,59 USD. Zuletzt wechselten 2.904.365 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,47 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

