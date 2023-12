Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 301,90 EUR an der Tafel.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 09:18 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 301,90 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 302,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 301,35 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 301,40 EUR. Bisher wurden heute 1.035 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 315,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 105,92 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,36 USD je Aktie belaufen.

