Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag im Plus

Um 12:22 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 125,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 126,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.398 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 57,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Abschläge von 41,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 173,78 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 27.714,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2023 terminiert. Am 31.01.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,10 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer als Kontraindikator: Neuer ETF will gegen US-Börsenkenner wetten - mit guten Erfolgsaussichten

Alphabet, Meta & Co.: Biden will strengere Gesetze für "Big Tech"

Meta-Aktie gefragt: Kommentare zur Unterstützung der Krawalle in Brasília werden gelöscht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com