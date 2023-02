Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 165,24 EUR. Bei 165,24 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 163,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.111 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 216,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 23,50 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 89,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,22 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,61 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

