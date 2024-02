Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 466,17 USD ab.

Um 12:03 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 466,17 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 21.059 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2024 auf bis zu 485,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,25 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 178,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

