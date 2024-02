Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag in Rot

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,2 Prozent auf 463,39 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 463,39 USD. Bei 455,09 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 456,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 4.682.228 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2024 auf bis zu 485,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 167,67 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 63,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

