Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 435,80 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 435,80 EUR. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 437,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 434,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.361 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 450,35 EUR erreichte der Titel am 02.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,34 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.02.2023 bei 158,44 EUR. Abschläge von 63,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 40.111,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.165,00 USD umgesetzt.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 19,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Facebook, TikTok und Co.: Französischer Premierminister spricht sich für Altersgrenze für soziale Medien aus

Jim Cramer: Darum sind die Magnificent Seven so erfolgreich