Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag höher

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 10:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 184,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 21.547 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 22,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 109,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32.165,00 USD – eine Minderung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.671,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,65 USD im Jahr 2023 aus.

