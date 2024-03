Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 501,06 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 501,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 26.746 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 523,57 USD markierte der Titel am 09.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,56 USD am 15.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 480,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 20,06 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Trumps Tiktok-Wende: Verbot würde Facebook helfen - Meta-Aktie dennoch mit Zuwächsen