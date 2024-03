Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 495,00 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 495,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 491,03 USD. Mit einem Wert von 495,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.679.929 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 523,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 5,77 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 186,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 165,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40.111,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.165,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,06 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Dienstagshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus

Trumps Tiktok-Wende: Verbot würde Facebook helfen - Meta-Aktie dennoch mit Zuwächsen