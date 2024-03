Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 499,94 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 09:19 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 499,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.614 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 523,57 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 186,56 USD fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,68 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 480,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40.111,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,06 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

