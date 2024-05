Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 464,00 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 464,00 USD abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 463,00 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 472,36 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 686.735 Stück gehandelt.

Bei 531,44 USD erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 12,69 Prozent niedriger. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,48 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,11 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 515,88 USD.

Am 24.04.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,86 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,26 Prozent auf 36,46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2024 20,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

