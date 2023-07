Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 312,39 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 312,39 USD. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 316,23 USD. Bei 313,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8.671.724 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 316,23 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,01 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

