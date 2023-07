Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 279,65 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 279,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 279,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,80 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.840 Aktien.

Am 13.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 279,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 0,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 68,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.645,00 USD im Vergleich zu 27.908,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

