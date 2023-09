Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 301,70 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 11:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 301,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.080 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2023 auf bis zu 326,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,12 Prozent. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 242,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

