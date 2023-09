Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 302,28 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 302,28 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 306,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,36 USD. Bisher wurden heute 3.014.548 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Mit einem Zuwachs von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 70,86 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Meta Platforms (ex Facebook) eingefahren

NASDAQ-Titel Meta-Aktie gibt nach: Facebook schafft News-Bereich in Europa ab - Oberlandesgericht urteilt gegen Schadenersatz für Facebook-Nutzerin