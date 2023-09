Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 280,45 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 280,45 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 280,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 809 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 297,60 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 5,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 68,21 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.999,00 USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,47 USD im Jahr 2023 aus.

