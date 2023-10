Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Freitagmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 320,45 USD abwärts.

Um 12:04 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 320,45 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 16.868 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 330,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,15 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 337,75 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.999,00 USD im Vergleich zu 28.822,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vorlegen. Am 30.10.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,54 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

