Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 321,24 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,9 Prozent auf 321,24 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 321,17 USD. Bei 323,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.830.687 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 330,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 337,75 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,54 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

