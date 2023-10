Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) büßt am Freitagvormittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 306,05 EUR ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 306,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 305,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 306,05 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.347 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 312,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,17 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Dan Ives erwartet starke Bilanzsaison und anschließende Tech-Rally: Diese zwei Aktien bieten besonders viel Potenzial

NASDAQ-Titel Apple-Aktie - Vorschau auf die Zukunft: Apple mit ersten Anpassungen der Vision Pro

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor