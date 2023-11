Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 328,22 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 328,22 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 13.513 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (330,54 USD) erklomm das Papier am 13.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 108,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 203,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,30 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

