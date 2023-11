Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 328,07 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 328,07 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 325,70 USD. Bei 326,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.949.526 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 330,54 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Bei 108,32 USD fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 202,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,30 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

