Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 305,85 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 305,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 305,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 305,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.623 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 312,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,29 Prozent zulegen. Am 28.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 104,76 EUR ab. Mit Abgaben von 65,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

