Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 605,10 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 605,10 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 603,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 613,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.738.810 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 31,58 Prozent zulegen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 20,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 816,67 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 6,03 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 51,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 04.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 36,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

