Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 334,38 USD an der Tafel.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 11:57 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 334,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.635 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 342,92 USD erreichte der Titel am 23.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 66,37 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

