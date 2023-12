Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 338,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 333,93 USD. Bisher wurden heute 3.050.829 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 112,47 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 198,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

