Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 167,68 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 168,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,00 EUR. Bisher wurden heute 829 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 216,00 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,27 EUR). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 87,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD im Vergleich zu 33.671,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,61 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Meta-Aktie tiefer: Facebook- und Instagram-Accounts von Donald Trump wieder freigeschaltet

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms-Aktie

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com