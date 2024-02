Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 464,49 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 464,49 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.629 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,96 USD) erklomm das Papier am 03.02.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,62 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 167,67 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 177,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,88 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40.111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,90 USD fest.

