Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 471,05 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 471,05 USD zu. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 471,11 USD zu. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 468,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.845.228 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2024 auf bis zu 485,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2023 Kursverluste bis auf 167,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,90 USD je Aktie belaufen.

