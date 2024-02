Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 465,90 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 17:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 465,90 USD abwärts. Bei 459,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.503 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 483,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 3,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (174,94 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 62,45 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 480,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 40.111,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.165,00 USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

