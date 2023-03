Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag zu

Um 22:00 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 180,90 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 183,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.441 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 105,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Rückgang bei Tech-Börsengängen: Darum dürfte die Stimmung am IPO-Markt auch 2023 verhalten bleiben

Meta Platforms-Aktie schließt im Plus: Facebook-Mutter Meta erwägt dezentrale Twitter-Alternative

In aller Munde: Was ist eigentlich das Metaverse?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com