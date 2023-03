Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie notierte um 17:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 190,47 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 192,25 USD an. Mit einem Wert von 187,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 16.164.024 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 236,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 116,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 217,22 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 26.04.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,65 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Rückgang bei Tech-Börsengängen: Darum dürfte die Stimmung am IPO-Markt auch 2023 verhalten bleiben

Meta Platforms-Aktie schließt im Plus: Facebook-Mutter Meta erwägt dezentrale Twitter-Alternative

In aller Munde: Was ist eigentlich das Metaverse?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com