Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 496,63 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 501,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 500,72 USD. Zuletzt wechselten 3.598.611 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 523,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 190,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,57 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,29 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 480,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40.111,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 32.165,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,06 USD je Aktie belaufen.

