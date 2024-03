Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 499,07 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 499,07 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.763 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 523,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 4,68 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 190,84 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 161,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 480,88 USD.

Am 01.02.2024 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 5,33 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,06 USD je Aktie aus.

