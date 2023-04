Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Um 11:59 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 219,00 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.973 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 05.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 224,30 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 148,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.04.2024 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,00 USD je Aktie belaufen.

