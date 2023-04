Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 0,3 Prozent auf 221,11 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,11 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,78 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.583.951 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 224,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,42 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit Abgaben von 151,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,67 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 01.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.671,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

