Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag im Minus

Um 09:16 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 198,50 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 198,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 199,24 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.379 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 211,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,06 Prozent zulegen. Bei 89,15 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 122,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,67 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 32.165,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.671,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 10,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com