Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 463,11 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 463,11 USD. Bei 460,10 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 463,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 561.656 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2023 bei 235,35 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 49,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 515,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 24.04.2024 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,86 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 36,46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,26 Prozent gesteigert.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

