Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:15 Uhr bei 251,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 252,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 251,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.608 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 258,85 EUR erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 64,59 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,85 USD je Aktie belaufen.

