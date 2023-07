Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 312,30 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 312,30 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.162 Stück gehandelt.

Bei 316,23 USD erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 254,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.645,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.908,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Das sind die 10 wertvollsten Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2023

US-Kartellbehörde ermittelt gegen ChatGPT-Entwickler OpenAI

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt